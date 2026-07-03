Filistinlilere İsrail Askerlerinden Ateş Açıldı - Son Dakika
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Filistinlilere İsrail Askerlerinden Ateş Açıldı

Filistinlilere İsrail Askerlerinden Ateş Açıldı
03.07.2026 16:45
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İsrail askerleri, Beytüllahim'deki protestoya ateş açtı; çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin doğusunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yeni yerleşim noktası kurma girişimini protesto eden Filistinlilere ateş açtı.

AA muhabirinin aktardığına göre, müdahalede çok sayıda Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Ebu İnceym bölgesinde Filistinlilere ait arazilere çadır kurarak kaçak yerleşim noktası oluşturma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine onlarca Filistinli bölgede protesto düzenledi. İsrail askerleri, göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı, ses bombaları attı.

Açılan ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralanırken, yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

İsrail askerleri ayrıca protesto sırasında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli kaynaklara göre, Beytüllahim'in doğusunda son dönemde Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşim noktaları kurma girişimleri hız kazandı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketine göre, Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gasbedilen topraklarda ise yaklaşık 250 bin İsrailli yaşıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Beytüllahim, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinlilere İsrail Askerlerinden Ateş Açıldı - Son Dakika

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