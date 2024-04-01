Filiz Gencan Akın 45 bin 958, Belgin İba 41 bin 943 oy aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,49 )
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Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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