Filiz Ural\'ın Resim Sergisi Açıldı

Mimar ve ressam Filiz Ural'ın "Notalardan Tuvalime Yansıyan İz Düşümler" resim sergisi, Doku Sanat Galerisi'nde açıldı.

Aynı zamanda mimar olan ve eserlerini mimarlıktan kaynaklanan bir anlayışla konstrüktivist perspektifle üreten bir sanatçı olan Ural, Küba şarkılarıyla hazırlanan sergisinde müzisyenleri tuvaline taşıyor.

Sergi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filiz Ural, 2002 yılından beri farklı galerilerde sergilerinin yer aldığını belirterek, Doku Sanat Galerisi'nde ise bir çok sergisinin sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi.

"Evimizde müzik hiçbir zaman yok olmaz"

Ural, resimlerinde yer alan temel konulardan birisinin müzisyenler olduğunu vurgulayarak, "Resme başladığım günden beri eserlerimde ele aldığım konularımın başında genellikle müzisyenler vardı. Bunun yanı sıra ayçiçekleri gelincikler ve 'annemin kaktüsleri' olarak ifade ettiğim kaktüsler de resimlerimde yer aldı. Biz konserleri kaçırmayan, festivallere katılan bir aileyiz. Eşim de yazarlığının yanında müzikle ilgilenen biridir. Evimizde müzik hiçbir zaman yok olmaz." dedi.

Müziğin hayatında önemli bir yer tuttuğunu aktaran Ural, "Müzisyen dostlarımız geldiğinde de birlikte eşim arkadaşlarıyla müzik yapar. Cazcılar bizim evimizin her zaman en öncelikli kişileridir. Onların konserlerini elimizden geldiğince kaçırmamaya özen gösteririz. Ben de yaptığım resimlerde hep bunu çizerek ve yaşayarak hayatıma kattım." ifadelerini kullandı.

Başarılı sanatçı, müzisyenlerin kendi üretimleri için "birlikte hareket ettiklerinin" altını çizerek, şunları aktardı:

"Bunu sevmemin nedenlerinden biri de sanatta birlikte bir ürün bir ses oluşturabilmek için pek çok enstrümana gerek var. Müzisyenler her zaman birlikte bir şarkıyı çalıyorlar. Ben bunu güneşe birlikte dönen ayçiçeklerine, demir yolları kenarlarında çıkan gelinciklere benzetiyorum. O nedenle resmimdeki temel konular, hep müzik ve hep de çiçekler olmuştur."

"Benim resmim, biçimler ve renkler kaynaşmasıdır"

Başta konstrüktivizm olmak üzere farklı sanat pratikleri ve eğilimlerini eserlerinde yer bulduğunu belirten Ural, "Konstrüktivizm, 1920 yıllardan bu yana, hep mimarlar tarafından şekillendirmiş, yer yer kübizm ve fütürizmle de yol almıştır. Artık klasik resim sanatı bir sanatçının, kimliğini, ustalığını sergilemesine yetmiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim ki yakında yapay zeka klasik resmin büyük ustası olacak. Benim resmim bu anlamda biçimler ve renkler kaynaşmasıdır. Müzisyenlerim resimlerimde yaşar. Orada müziği duyabilirsiniz ama bununla birlikte kişiler kendilerini gizler." değerlendirmesinde bulundu.

Müzik ve müzisyenlerin serginin "gizli öznesi" olarak yorumlanabileceğini vurgulayan Ural, "Bu sergimde her zaman olduğu gibi yaşayan ve daha önce fotoğraflarını çektiğim müzisyenleri tuvalime aktardım. Bu müzisyenlerin hepsi canlı insanlardır. Örneğin onları ya bir metroda ya Beyoğlu'nda bir sokakta ya da bir konser salonunda görmüşümdür. Dolayısıyla müzisyenler benim her zaman resmimin baş dostları olmuştur. Bundan önce bir Küba gezisi yapmıştım. Bu sergimde Kübalı müzisyenler de yer aldığını yeri gelmişken söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kendisine karşı yöneltilen sorulardan birinin, "Resimlerinde neden göz, burun, ağız, kulak yapmıyor?" biçiminde olduğunu dile getiren Ural, şöyle devam etti:

"Ben bir sergimde 4 ünlü müzisyenin portrelerini yapmıştım. Benim için o resimler, fotoğrafın resimsel haliydi. Doğrusu benim resmim tam olarak bu değil. Onlar aslında resmimde, yani kendi fırçamda biçimlenişidir. Benim resimlerini gören bir koleksiyoncu bir gün, 'Sanırım siz bir mimarsınız.' demişti. Ben de ona, 'Evet, nereden anladınız?' diye karşılık vermiştim. O da bana, 'Galiba konstrüktivistlerin neredeyse hepsi mimar oluyor.' diye cevap vermişti. Bu benim durumumu anlatan önemli bir anekdotu diye düşünüyorum."

Londra Pall Mall Galeri gibi önemli sanat merkezlerinde yer aldığını sözlerine ekleyen Ural, sergiyi ziyaret edecek sanatseverlerin, müzisyenler ve onların "renkli" müzikleriyle buluşacağını vurguladı.

Sergi, 23 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.