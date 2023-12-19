 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Film-San Vakfı Yeni Yılı Kutlama Toplantısı Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Film-San Vakfı Yeni Yılı Kutlama Toplantısı Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi

Film-San Vakfının düzenlediği yeni yıl kutlama toplantısında tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Etkinlikte Engin Çağlar'ın 2024 yılı için temennilerde bulunmasının yanı sıra Zihni Göktay, Levent İnanır, Meral Orhonsay ve diğer ünlü isimler sahneye çıkarak anılarını paylaştı ve şarkı söyledi.

Film-San Vakfı Yeni Yılı Kutlama Toplantısı Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi
19.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:08
Abone Ol

Film-San Vakfının yeni yılı kutlama toplantısı, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Sinema Sevenler Derneği Lokali olarak bilinen Çiçek Bar'da gerçekleşen etkinliğe tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar'ın 2024 yılı için sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunduğu etkinliğe Zihni Göktay, Levent İnanır, Wilma Elles, Meral Orhonsay, Meral Konrat, Parla Şenol, Nil Ünal, Hikmet Körmükçü, Deniz Gökçer, Ahmet Arıman, Yusuf Azuz, Uğurkan Erez, Anta Toros, Biket İlhan ve Ayşen İnci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Sahneye davet edilen ünlü isimlerden Zihni Göktay, Levent İnanır ve Meral Orhonsay hem anılarını paylaştı hem şarkı söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zihni Göktay, Sanat, Ünlüler, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Film-San Vakfı Yeni Yılı Kutlama Toplantısı Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44
Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz

Son Dakika
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:34:20. #1.12#
SON DAKİKA: Film-San Vakfı Yeni Yılı Kutlama Toplantısı Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement