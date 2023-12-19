Film-San Vakfı Yeni Yılı Kutlama Toplantısı Ünlü İsimleri Bir Araya Getirdi

Film-San Vakfının yeni yılı kutlama toplantısı, ünlü isimleri bir araya getirdi.
Sinema Sevenler Derneği Lokali olarak bilinen Çiçek Bar'da gerçekleşen etkinliğe tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar'ın 2024 yılı için sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunduğu etkinliğe Zihni Göktay, Levent İnanır, Wilma Elles, Meral Orhonsay, Meral Konrat, Parla Şenol, Nil Ünal, Hikmet Körmükçü, Deniz Gökçer, Ahmet Arıman, Yusuf Azuz, Uğurkan Erez, Anta Toros, Biket İlhan ve Ayşen İnci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Sahneye davet edilen ünlü isimlerden Zihni Göktay, Levent İnanır ve Meral Orhonsay hem anılarını paylaştı hem şarkı söyledi.
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