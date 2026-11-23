Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta batan FiloJet yolcu gemisiyle ilgili aralarında kaptan ve şirket yöneticisinin de bulunduğu gözaltındaki 9 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında, Girne Kaza Mahkemesine getirilen ve "Kasten öldürme" ile suçlanan şirket yetkilisi A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. bugün 14. kez hakim karşısına çıktı.

İddia makamı, gözaltındaki şüphelilerin 3 ay boyunca tutuklanarak cezaevine sevk edilmelerini ve yargılamanın tutuklu olarak devam etmesini talep etti.

Duruşma, şüpheli savunmalarının tamamlanması amacıyla yarına ertelendi.

Mahkeme binası dışında bulunan kazazede yakınları şüphelilerin mahkemeye getirilişleri esnasında tepki gösterdi.

Şüphelilerin cezai ehliyetlerinin tespiti için götürüldükleri Barış Ruh Hastanesi girişinde kazazede yakınları tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye uğradıkları, polisin olayların büyümesini önlediği öğrenildi.

Gemideki çatlaklar basit tutkal ile yapıştırılmış

Tahkikatı sürdüren polis yetkilisi, mahkeme heyetine, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Denizciliğe ait FiloJet gemisi ile ilgili 27 somut delil sundu.

Polisin sunduğu deliller arasında, kazadan önce gemi genelinde oluşan yapısal çatlaklar ile kırık bölgelerin basit bir tutkalla mürettebat tarafından yapıştırıldığına ve bu durumun gemi kaptanı tarafından bilindiğine dair kanıtlar da yer aldı.

Polis yetkilisi, mahkeme heyetine, gemideki çatlak ve kırıkların basit tutkalla yapıştırılmasının ardından geminin kaza öncesi 14 Haziran'da tekrar sefere çıktığı bilgisini seyir kayıt cihazı verilerinden derleyerek aktardı.

Girne'deki geminin batması

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik'e ait "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.