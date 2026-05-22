Finansal Okuryazarlık Günü Kutlandı

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından "Finansal Okuryazarlık Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Finansal okuryazarlığın, yalnızca bütçe yönetmek ya da yatırım araçlarını tanımak değil, güçlü bireyler, güçlü aileler ve güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle kadınların ve kız çocuklarının ekonomik hayata daha güçlü katılması, kaynaklarını bilinçli yönetebilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi büyük önem taşıyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz finansal okuryazarlık eğitimleri sayesinde bugüne kadar 1,2 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. Bilgiyi güce, emeği değere dönüştüren, üreten, çalışan ve geleceğini inşa eden tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Finansal Okuryazarlık Günü kutlu olsun."