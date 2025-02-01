Fındık Fabrikasında Elektrik Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, fındık fabrikasında elektriğe kapılan işçi İsmail Kocağı yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrikada beton atma çalışması yapıldığı sırada bir elektrik direğindeki kaçak nedeniyle işçilerden İsmail Kocağı akıma kapıldı. Bu sırada beton mikserinin lastiği de elektrik akımı nedeniyle patladı. Kocağı, diğer işçiler tarafından vücudundaki elektriği atması için toprağa yatırıldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmail Kocağı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.