Fındık işçilerinin çocukları için onarılan köy okulu eğitim ve eğlence mekanına dönüştü

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Düzce'de fındık firması çalışanlarınca onarılan köy okulu, fındık işçilerinin çocukları için eğitici ve eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği mekan haline getirildi.

Sözleşmeli tarım kapsamında sürdürülebilir organik fındık üretimiyle ilgili Yığılca ilçesinde yaklaşık 5 yıldır faaliyetlerde bulunan Ordu merkezli firmanın çalışanları, bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eden Nesiller (ÇİMEN) Projesi'ni hayata geçirdi.

Gönüllü personel, proje kapsamında İğneler köyünde atıl durumdaki köy okulunu bakım ve tadilattan geçirerek içine çocuklar için eğitim materyalleri ve oyuncaklar yerleştirdi.

Köy okulunda düzenlenen etkinliklerle çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlanıyor.

İlçedeki 3 köyde fındık bahçelerinde çalışan ailelerin çocukları ücretsiz servislerle alınarak okula getiriliyor. Okuldaki etkinliklere katılan çocuklar gönüllerince eğlenmenin yanı sıra derslerle tamamlayıcı eğitim görüyor.

"Çocukların kalbine dokunmaya çalışıyoruz"

Firmanın kalite direktörü Zeynep Akkaya Kutlubay, AA muhabirine, İğneler Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği ile muhtarlığın da desteğiyle yürütülen projeyle çocukların kalbine dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Projeyle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının İğneler, Dibektaşı ve Yeniyer köylerinden sabah servisle alınarak okula getirildiğini anlatan Kutlubay, "Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra oyun oynuyorlar, eğitici faaliyetlerde bulunuyorlar. Ardından öğle yemeğimizi yiyoruz. İkindi atıştırmalıklarımızı da yedikten sonra akşama doğru saat çocuklarımızı ailelerine teslim ediyoruz. Bunların haricinde çocuklarımızı mutlu edebilmek için kıyafet desteğimiz de oldu. Sevdikleri oyunları, zeka oyunlarını hep birlikte oynuyoruz. Kız çocuklarının mutlu olduğu şeyleri takıları, tokaları birlikte takıyoruz, yüzlerini birlikte boyuyoruz. Her şeyi birlikte gönülden, severek yapıyoruz." diye konuştu.

Projede gönüllü eğitmen olarak yer alan Firdevs Tosun da çocukların fındık bahçesinde olmak yerine etkinliklere katıldığını belirterek, "Çocukların çoğu kardeş zaten. Her türlü etkinliğe uyum sağlayabiliyorlar. Drama ve boyama etkinliklerimiz oluyor. Eğitim materyallerimizin hepsi mevcut. Alanımız da çok müsait. Her türlü etkinliği yapabiliyoruz. Bu sayede aileler gönül rahatlığıyla çalışıyor, çocuklar da mutlu bir şekilde burada zaman geçiriyor. Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

İğneler köyü Muhtarı Ersin Kaptan ise projeyi duyduklarında mutlu olduklarını, tadilat aşamasından bu zamana kadar firma çalışanlarını yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Dernek başkanı Erkan Bulut, yemeklerini daha nezih ortamda yiyebilmeleri için derneğin kapılarını çocuklara açtıklarını dile getirdi.