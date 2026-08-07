Fındık Hasadına Erken Başlandı

Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 10 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler gün boyunca topladıkları fındıkları çuvallara dolduruyor. Fındık daha sonra tarım araçlarıyla kuruması için harmana taşınıyor.

Üretici Osman Karacan, AA muhabirine, fındık hasadına büyük bir heyecanla başladıklarını, sıcak havaya rağmen hasada devam ettiklerini söyledi.

Fındık rekoltesinin geçen sezona göre iyi olduğunu ifade eden Karacan, "Sabah saat 08.00'de başladığımız hasada akşam 17.00'ye kadar devam ediyoruz. Hasat çok güzel geçiyor." dedi.

Berke Elmas ise, "Fındık sezonumuz çok şükür başladı. Hava şartları fındık hasadı için oldukça uygun. Karadenizli üreticilerin geçim kaynaklarından birisi de fındık. Biz de mahsulümüze sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay süreyle hasada devam edeceklerini dile getiren Melek Atasever de "Fındık bizim için önemli. 11 ay bakımını yaptığımız bahçelerimizi şimdi hasat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fındığın son günlerde hava sıcaklarının yükselmesiyle yeterli olgunluğa ulaştığını ifade eden Fahrettin Demir ise, "Biz de bunun üzerine hasada başladık. Tüm üreticilere yeni sezon hayırlı olsun." dedi.