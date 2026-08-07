Fındık Hasadına Erken Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındık Hasadına Erken Başlandı

Fındık Hasadına Erken Başlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da fındık üreticileri, 10 Ağustos'tan önce hasada başladı. Rekolte iyi, hava şartları uygun.

Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 10 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler gün boyunca topladıkları fındıkları çuvallara dolduruyor. Fındık daha sonra tarım araçlarıyla kuruması için harmana taşınıyor.

Üretici Osman Karacan, AA muhabirine, fındık hasadına büyük bir heyecanla başladıklarını, sıcak havaya rağmen hasada devam ettiklerini söyledi.

Fındık rekoltesinin geçen sezona göre iyi olduğunu ifade eden Karacan, "Sabah saat 08.00'de başladığımız hasada akşam 17.00'ye kadar devam ediyoruz. Hasat çok güzel geçiyor." dedi.

Berke Elmas ise, "Fındık sezonumuz çok şükür başladı. Hava şartları fındık hasadı için oldukça uygun. Karadenizli üreticilerin geçim kaynaklarından birisi de fındık. Biz de mahsulümüze sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay süreyle hasada devam edeceklerini dile getiren Melek Atasever de "Fındık bizim için önemli. 11 ay bakımını yaptığımız bahçelerimizi şimdi hasat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fındığın son günlerde hava sıcaklarının yükselmesiyle yeterli olgunluğa ulaştığını ifade eden Fahrettin Demir ise, "Biz de bunun üzerine hasada başladık. Tüm üreticilere yeni sezon hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık Hasadına Erken Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: Fındık Hasadına Erken Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.