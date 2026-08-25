Fındık Toplarken 30 Metreden Düştüler - Son Dakika
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Fındık Toplarken 30 Metreden Düştüler

Fındık Toplarken 30 Metreden Düştüler
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Çamaş'ta fındık toplamak için giden Gümüş kardeşler, 30 metre düşerek hayatını kaybetti.

ORDU'nun Çamaş ilçesinde dere kenarında cansız bedenleri bulunan Melehat (60) ve Fatma Gümüş (65) kardeşlerin fındık toplamak için gittikleri bahçede 30 metre yükseklikten düştükleri belirlendi. Gümüş kardeşler, toprağa verildi.

Olay, dün Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık toplamak için bahçeye giden kardeşler, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları amaya çıktı. Aramalar sonucu 6 çocuk annesi Melehat ve 2 çocuk annesi Fatma Gümüş, dere kenarında ölü bulundu.

Yapılan incelemede, iki kardeşin yaklaşık 30 metreden düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş kardeşlerin Cansız bedenler, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÇİFTE ÖLÜM YASA BOĞDU

Melehat ve Fatma Gümüş'ün, iki erkek kardeşle evlendiği öğrenildi. Melehat Gümüş'ün Ali Gümüş ile Fatma Gümüş'ün ise Hacı Mehmet Gümüş ile evlendiği belirtildi. Melehat Gümüş'ün eşi Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kardeşlerin cenazeleri, bugün ikindi sonrası Sarıyakup Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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