Fındık Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fındık Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor

Geniş Video İzle

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta dönüm başına verilen destekleme tutarlarının hala ödenmediğini belirtti. Adıgüzel, destekleme miktarının 10 yıldır değişmediğini ve 2014'ten bu yana artış yapılmadığını söyledi. Fındık üreticileri, ödemelerin gecikmesi nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

25.04.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Fındıkta dönüm başına destekleme 10 yıldır değişmedi, 170 lira. 2014'ten bugüne tek kuruş artmadı. 2014'ten bu yana döviz 15 kat, akaryakıt 10 kat arttığı halde dönüm başına destek 170 lirada sabit kaldı. Bu sene bir şey daha yaptılar, bunu da ödemeyi unuttular. Seçim geçti, bayram geçti. En son geçen yıl 8 Nisan'da ödenmişti. 19 gün geçti hala ödeme yapmayı unuttular. Halkı da unuttular fındık üreticisini de unuttular" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta dönüm başına verilen destekleme tutarlarının hala ödenmediğini belirtti. Adıgüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fındıkta dönüm başına destekleme 10 yıldır değişmedi, 170 lira. 2014 yılına gelene kadar her yıl düzenli artış yapılıyordu. 2014'ten bugüne tek kuruş artmadı. 2014'ten bu yana döviz 15 kat, akaryakıt 10 kat arttığı halde dönüm başına destek 170 lirada sabit kaldı. 2014'te 1 dolar 2,2 TL'ydi. Dolar hesabından bakarsak bugün dönüm başına en az 2 bin 500 lira destek olması lazım. Yine o günkü fiyattan 30 kilogram fındık ediyordu. Fındık hesabından bakarsak da dönüm başına desteğin en az 3 bin 500 lira olması lazım. Ama maalesef 170 lira. Bu sene bir şey daha yaptılar, bunu da ödemeyi unuttular. Seçim geçti, bayram geçti. En son geçen yıl 8 Nisan'da ödenmişti. 19 gün geçti hala ödeme yapmayı unuttular. Halkı da unuttular fındık üreticisini de unuttular.

Ama bugünlerde fındık üreticisi bahçeye giriyor. Gübre atıyor, ilaç atıyor, kokarca zararlısına karşı mücadele için masrafı oluyor. 1031 lira 3 kuruş ödeme dönüm başına bekliyoruz. Bu küsurat nereden geliyor? Şuradan: Mustafa Adıgüzel 1000 lira istese de 1000 lira yapmazsınız, sırf bizim dediğimizi yapmış olmamak için… O yüzden o küsuratı koyduk. Her şey de kesinti yapıyorsunuz ya onu da kesin, atın; en az 1000 lira olsun diye. Peki küsurat neden 31 lira 3 kuruş? Size 31 Mart'ı hatırlatsın diye. Kötü yönetim anlayışınız, üreticiyi yalnız bırakmanız nedeniyle 31 Mart'ta bu sarı kartı gördünüz. Bu kafayla devam ederseniz ikinci sarı karttan kırmızı kartı göreceksiniz. İşte onu hatırlatmak için 31 lira 3 kuruş daha ekledik. Derhal bu ödemeyi yapın, üretici en azından bahçeye nefes alarak girsin."

Fındık Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor
Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Ordu, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:36 Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
12:02 Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat’ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat'ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement