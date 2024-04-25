Fındık Üreticileri Destek Ödemelerini Bekliyor

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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Fındıkta dönüm başına destekleme 10 yıldır değişmedi, 170 lira. 2014'ten bugüne tek kuruş artmadı. 2014'ten bu yana döviz 15 kat, akaryakıt 10 kat arttığı halde dönüm başına destek 170 lirada sabit kaldı. Bu sene bir şey daha yaptılar, bunu da ödemeyi unuttular. Seçim geçti, bayram geçti. En son geçen yıl 8 Nisan'da ödenmişti. 19 gün geçti hala ödeme yapmayı unuttular. Halkı da unuttular fındık üreticisini de unuttular" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta dönüm başına verilen destekleme tutarlarının hala ödenmediğini belirtti. Adıgüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fındıkta dönüm başına destekleme 10 yıldır değişmedi, 170 lira. 2014 yılına gelene kadar her yıl düzenli artış yapılıyordu. 2014'ten bugüne tek kuruş artmadı. 2014'ten bu yana döviz 15 kat, akaryakıt 10 kat arttığı halde dönüm başına destek 170 lirada sabit kaldı. 2014'te 1 dolar 2,2 TL'ydi. Dolar hesabından bakarsak bugün dönüm başına en az 2 bin 500 lira destek olması lazım. Yine o günkü fiyattan 30 kilogram fındık ediyordu. Fındık hesabından bakarsak da dönüm başına desteğin en az 3 bin 500 lira olması lazım. Ama maalesef 170 lira. Bu sene bir şey daha yaptılar, bunu da ödemeyi unuttular. Seçim geçti, bayram geçti. En son geçen yıl 8 Nisan'da ödenmişti. 19 gün geçti hala ödeme yapmayı unuttular. Halkı da unuttular fındık üreticisini de unuttular.

Ama bugünlerde fındık üreticisi bahçeye giriyor. Gübre atıyor, ilaç atıyor, kokarca zararlısına karşı mücadele için masrafı oluyor. 1031 lira 3 kuruş ödeme dönüm başına bekliyoruz. Bu küsurat nereden geliyor? Şuradan: Mustafa Adıgüzel 1000 lira istese de 1000 lira yapmazsınız, sırf bizim dediğimizi yapmış olmamak için… O yüzden o küsuratı koyduk. Her şey de kesinti yapıyorsunuz ya onu da kesin, atın; en az 1000 lira olsun diye. Peki küsurat neden 31 lira 3 kuruş? Size 31 Mart'ı hatırlatsın diye. Kötü yönetim anlayışınız, üreticiyi yalnız bırakmanız nedeniyle 31 Mart'ta bu sarı kartı gördünüz. Bu kafayla devam ederseniz ikinci sarı karttan kırmızı kartı göreceksiniz. İşte onu hatırlatmak için 31 lira 3 kuruş daha ekledik. Derhal bu ödemeyi yapın, üretici en azından bahçeye nefes alarak girsin."