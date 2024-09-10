Kahverengi Kokarca İçin Şarkı Yaptı

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Murat Bulut (47), fındık tarlalarına zarar veren kahverengi kokarca böceğinin tehlikesine dikkat çekmek için şarkı yaptı. Bulut, "Fındığımız kokarcadan yüzde 80-90 oranında etkilendi. Bu yıl fındığımız yok denecek kadar az. Bu nedenle kokarcanın tehlikesine dikkat çekmek için şarkı yaptım" dedi.

Çarşamba ilçesinin Arımköseli Mahallesi'nde yaşayan mısır, fındık yetiştiriciliğiyle uğraşan ve aynı zamanda müzisyenlik de yapan Murat Bulut, 40 dönümlük fındık bahçesinin kahverengi kokarca yüzünden yüzde 80-90 oranında etkilendiğini söyledi. Fındıklarının çürüdüğünü belirten Bulut, bunun üzerine 'Kahverengi kokarca' adını verdiği bir şarkı yaptı.

Müzikle uğraştığını aynı zamanda da fındık yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Bulut, "Kahverengi kokarca, aslında kendini belli eden bir felaketti. Birkaç yıldır var. Fındığımız yüzde 80-90 oranında çürüttü. Aynı zamanda müzisyenlik yapıyorum. Bu sene de fındığa ağırlık vermiştim. Başımıza bu gelince de kokarcayla ilgili bir şarkı yapmak istedim. Dikkat çekmek amaçlı. Yaklaşık 40 dönüm yerimiz var. Bayağı bir zarar verdi. Fındığa borç yapmamıştık ama birçok kişinin bununla ilgili sıkıntıları var. Bu yıl fındığımız yok denecek kadar az. Bu nedenle kokarcanın tehlikesine dikkat çekmek için şarkı yaptım" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Murat Bulut'un şarkısının sözleri şöyle:

"Başımıza püsküllü bela mı?/Biyolojik saldırı mı yoksa?/Fındıklarımızı çürüttü/Kahverengi Kokarca-Dokunduğu yerde iz bıraktı/Suratıma çarptı, kokusunu saldı/Gece gündüz uslu durmadı/Kahverengi Kokarca-Kurtulmalıyız bu dertten/Yoksa bitecek tarım hepten/Fasulyeye, mısıra dadandı/Kahverengi Kokarca-Kurtulmalıyız bu dertten/Yoksa bitecek tarım hepten/Fasulyeye, mısıra dadandı/Kahverengi Kokarca"