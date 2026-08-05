Fındık Üreticisinin Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Fındık Üreticisinin Sorunlarına Dikkat Çekti

Fındık Üreticisinin Sorunlarına Dikkat Çekti
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Elvan Işık Gezmiş, fındık sepetiyle üreticilerin sorunlarını TBMM'de anlattı, destek talep etti.

(TBMM) - YENİ Parti Giresun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Elvan Işık Gezmiş, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüden yaptığı konuşmada elinde fındık sepeti ve kara lastik ayakkabıyla çıkarak Karadenizli üreticilerin yaşadığı sorunları anlattı. Gezmiş, "AKP, Türkiye'de çiftçiyi üretim yapamaz hale getirirken, en verimli tarım arazilerini maden sahalarına dönüştürdü" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada fındık hasadının başladığını hatırlatan YENİ Parti Giresun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Elvan Işık Gezmiş, Karadeniz'de milyonlarca insanın geçim kaynağı olan fındığın sahipsiz bırakıldığını belirterek, üreticinin artık belirsizlik ve mağduriyetle baş başa kaldığını söyledi.

"KARA LASTİK VE FINDIK SEPETİYLE KARADENİZLİ ÜRETİCİNİN SESİ OLDU"

"Ağustos ayında üretici sabahın ilk ışıklarıyla bahçeye girer; sepetini omzuna alır, kara lastiğini giyer ve alın terini toprağa bırakmaya başlar" diyen Gezmiş, fındığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını; Karadeniz'in kültürü, ekonomisi ve sosyal hayatının temel direği olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında fındık ihracatından elde edilen gelirlerle dış borçların ödendiğini, sanayi yatırımlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Gezmiş, bugün ise aynı ürünün üreticisinin kaderine terk edildiğini ifade etti.

Yaşar Kemal'in, "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar" sözünü hatırlatan Gezmiş, "Bugün Karadeniz'in vefalı emekçi insanlarının yüreği fındık bahçelerinde atıyor. Yeşil fındık pazara indi ama hala fiyat açıklanmadı. Maliyetler katlanarak arttı, üreticiye ise sadece 'bekleyin' deniliyor" dedi.

"ÜRETİCİ TEKELLERİN İNSAFINA TERK EDİLDİ"

Üreticinin tekellerin insafına bırakıldığını belirten Gezmiş, hasat öncesinde açıklanan yüksek rekolte tahminleriyle fiyatların baskılandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında 350 TL seviyesinde olan fındığın bugün 180 TL'lere kadar gerilediğini hatırlatan Gezmiş, bunun üreticiyi büyük bir çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

"AKP, ÇİFTÇİYİ ÜRETEMEZ HALE GETİRİRKEN TARIM ARAZİLERİNİ MADEN SAHASINA DÖNÜŞTÜRDÜ"

İktidarın tarım politikalarını da eleştiren Gezmiş, "AKP, Türkiye'de çiftçiyi üretim yapamaz hale getirirken, en verimli tarım arazilerini maden sahalarına dönüştürdü. Durup tüm bunları düşünün. Yarın çocuklarınız size, 'Bu topraklar neden boşaldı, neden artık fındık üretilmiyor?' diye sorduğunda verecek bir cevabınız olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında milletin yaşanan tabloyu en iyi özetleyen sözünü de paylaşan Gezmiş, "Milletimiz, fındık üreticimizi yok sayan iktidar yöneticileri için, 'Gece kurtla sürüye saldırıp, gündüz çobanla ağlamak' diyor" dedi.

"TMO, FINDIK TABAN FİYATINI EN AZ 350 TL OLARAK AÇIKLAMALIDIR"

Gezmiş, hükümete ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrıda bulunarak, "TMO, hasat başlamadan önce fındık taban fiyatını en az 350 TL olarak açıklamalı ve artan enflasyon karşısında güncellemelidir. Dik ve engebeli arazilerde büyük emekle yetiştirilen Giresun kalite fındığına en az yüzde 10 kalite farkı verilmelidir. Artan maliyetler karşısında üreticiyi ayakta tutacak destekleme politikaları vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir" dedi.

"FINDIK ÜRETİCİSİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TBMM kürsüsünden elindeki fındık sepeti ve kara lastikle Karadeniz üreticisinin emeğini simgeleyen Gezmiş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ülkemizin aydınlık yüzlü, alın teriyle üretim yapan tüm tarım emekçilerine selamlarımı gönderiyorum. Fındık üreticimiz hak ettiği değeri alana kadar onların sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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