Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fındıklı Belediyesi'ne 2 Milyon 346 Bin Lira Lira Ceza Uyguladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fındıklı Belediyesi'ne 2 Milyon 346 Bin Lira Lira Ceza Uyguladı

22.04.2026 11:29  Güncelleme: 12:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'de açık alanda çöp dökme nedeniyle Fındıklı Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin lira ceza uyguladı ve konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'de açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait araçla döküldüğünün tespit edilmesi üzerine belediyeye Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rize İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait araçla döküldüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlık, paylaşımında, "Vahşi depolama yaptığı belirlenen ilgili belediyeye Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira lira ceza uygulandı. Devam eden çevre kirliliği sebebiyle de belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

