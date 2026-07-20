Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 3 kişi ekiplerce sağ olarak bulundu.
Ihlamur Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan A.A, Ö.K. ve İ.K. dönüş yolunu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde 3 kişiye ulaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Fındıklı'da Kaybolan 3 Kişi Bulundu - Son Dakika
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