Finike BİLSEM Öğrencilerinin Projeleri Isparta'da Sergileniyor - Son Dakika
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Finike BİLSEM Öğrencilerinin Projeleri Isparta'da Sergileniyor

Finike BİLSEM Öğrencilerinin Projeleri Isparta\'da Sergileniyor

Finike Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından hazırlanan 4 proje, TÜBİTAK 2204 - B Ortaokul Araştırma Projeleri kapsamında Isparta'da sergileniyor. Sergide matematik, teknolojik tasarım ve Türkçe alanlarında yapılan projeler yer alıyor. Sergi, 25 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

22.04.2024 16:49
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Finike Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerince, TÜBİTAK 2204 - B Ortaokul Araştırma Projeleri kapsamında hazırlanan 4 proje, Isparta'da sergileniyor.

BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, öğrencilerine ait 4 projenin, bölgeler arasında sergilenecek çalışmalar arasında yer aldığını bildirdi.

Matematik alanında Fulya Çaybaş ve Ela Nihal Akmaz'ın "Büyük asal sayılarda bölünebilme modelleri", teknolojik tasarımda Yağmur Demirel'in "Geri dönüşüm ağacı", Demir Kızılca ve Kayra Erdem'in "Işıklı güvenlik aynası", Türkçe'de Bilge Dinler ile Mehmet Melih Hacıoğlu'nun "İçimdeki lirizm" adlı projelerinin Isparta'da sergilendiğini belirten Özkan, serginin 25 Nisan'a kadar açık kalacağını kaydetti.

Öğrencilerin projeler için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Özkan, merkez olarak gururlandıklarını dile getirerek öğrencilere, destek veren öğretmenleri ile velilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Isparta, Tübitak, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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