Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Finike'deki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Finike'deki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

04.02.2026 14:09  Güncelleme: 15:38
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Finike ilçesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Önemli cadde ve yolların sıcak asfaltla kaplanacağı belirtildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Finike'deki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Özdemir, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Finike Belediyemiz ile imzalanan protokol kapsamında Eski Gümrük Caddesi, Hasyurt Atatürk Caddesi, Torunlar Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi sıcak asfaltla kaplanacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve ulaşım konforunu arttırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Finike Belediyesi ile geçen günlerde yapılan protokol sonrası, Finike'nin önemli yollarını içinde barındıran Eski Gümrük Caddesi, Hasyurt Atatürk Caddesi, Torunlar Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Özdemir de devam eden çalışmaları, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte yerinde inceledi; bölge halkıyla çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Çalışmalara ilişkin bilgi alan Özdemir, "Muhittin Başkanımızın ilçemize söz verdiği asfalt çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Asfalt çalışmaları kapsamında Torunlar Caddesi bin 350 metre, Eski Gümrük Caddesi 500 metre, Milli Egemenlik Caddesi 540 metre, Hasyurt Atatürk Caddesi ise 450 metre sıcak asfaltla kaplanacak. Çalışmalarda şimdiye kadar 2 bin 300 metrelik imalat tamamlandı. Geriye kalan 500 metrenin imalatı ise kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalarda toplam 5 bin 900 ton asfalt ve 2 bin ton PMT malzeme kullanılacak.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Büşra Özdemir, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Finike, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Finike'deki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Finike'deki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
