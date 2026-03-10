Finike'de Kaçak Göçmen Botu Faciası - Son Dakika
Finike'de Kaçak Göçmen Botu Faciası

10.03.2026 14:21
Finike'de kaçak göçmen botu Sahil Güvenlik'e çarptı, 14 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı tedavi altında.

ANTALYA'nın Finike ilçesi açıklarında dün sabaha karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarpıp 14 kaçak göçmenin öldüğü bot, kıyıya çıkarılarak, yediemin deposuna konuldu. Kurtarıldıktan sonra hastaneye götürülen kaçak göçmenlerden 3'ünün tedavisi sürerken, hayatını kaybedenleri kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor.

Finike açıklarında dün saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bot tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, yüksek süratle ilerleyen fiber karinalı botun yakalanması için çalışma başlattı. Saat 05.00 sıralarında 'dur' ihtarına uymayan bot, yön değiştirip Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bottaki kaçak göçmenlerin bir kısmı denize düştü. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve 3 gemi daha yönlendirildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 6'sı çocuk, 14 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

3'Ü HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Deniz yüzeyinde tespit edilen 6 kaçak göçmen ve 1 Türk göçmen kaçakçılığı şüphelisi kurtarılırken, kazanın ardından lastik botla kaçarak Demre ilçesine bağlı Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 kaçak göçmen de yakalandı. 15 Afganistan, 3 Irak, 2 Suriye ve 1 Yemen uyruklu kaçak göçmenden yaralanan 3'ü Finike Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğu, ayağı kırık olan 1'inin ise ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer kaçak göçmenlerin Finike Kapalı Spor Salonu'nda misafir edildiği kaydedildi.

BOT KIYIYA ÇIKARILDI

Denizde yapılan çalışmalar sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bot ise karaya çıkarıldı. Liman kaydının Kumluca olduğu belirlenen bot yediemin deposuna konuldu. Botun battığı bölgede arama çalışmalarının ve olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber- kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya),

Kaynak: DHA

