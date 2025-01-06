Finike'de Kıyı Erozyonuna Karşı Önlem

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Antalya'nın Finike ilçesinde kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı.

Finike- Kumluca kara yolundaki Sahilkent ve Hasyurt mahalleleri sınırlarında kalan yaklaşık bin 800 metre sahile taş dökülerek çalışma gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, kıyı erozyonunun Finike-Kumluca kara yolunu tehdit ettiğini, Hasyurt Sahilindeki ağaçların bir kısmının erozyonla yıkıldığını söyledi.

Sahildeki kıyı erozyonunu önlemek için çalışma yapıldığını belirten Çelik, "Sahile dökülen taşlar sayesinde yeniden kumsalın oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sene için o bölgede güzel projelerimiz var. İnşallah onları hayata geçirerek, sahilimiz en güzel plaja yeniden kavuşur." ifadesini kullandı.