Finike'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 28 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere ise toplam 291 bin 734 lira ceza kesildi.
Finike Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosikletlere yönelik Turunçova, Yuvalı, Hasyurt, Yesilyurt ve Sahilkent mahallelerinde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, aralarında hırsızlık malı olduğu, abartı egzoz tertibatı bulunduğu ya da şase numarası kazındığı tespit edilenlerin de yer aldığı toplam 28 motosiklet trafikten men edildi.
Söz konusu motosikletlerin sürücülerine ise toplam 291 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Motosiklet Denetimi: 28 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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