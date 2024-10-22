Antalya'nın Finike ilçesinde öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Araçta emniyet kemerinin önemi, okul servis araçlarına binerken ve inerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, trafik kuralları hakkında bilgiler veren trafik polisleri, öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?