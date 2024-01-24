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Finike'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Finike'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İclal Zeynep Babacan'ın kullandığı bir otomobil ile Nazım Coşgun'un kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada Gülsüm Gültekin, Serpil Coşgun ve Ayşe İpek Coşgun yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine götürüldü.

Finike\'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
24.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:25
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Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İclal Zeynep Babacan'ın kullandığı 07 AGL 139 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Gökliman Koyu yakınlarında Nazım Coşgun'un kullandığı 34 DFF 195 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin biri yol kenarına, diğeri makilik alana düştü. Kazada, Gülsüm Gültekin, Serpil Coşgun ve Ayşe İpek Coşgun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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