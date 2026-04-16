Antalya'nın Finike ilçesinde eğitim gördükleri liseye "silahla gideceği" yönünde mesaj paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı.
İlçedeki bir lisenin WhatsApp ödev grubundan bazı öğrenciler tarafından tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemede, 2 öğrencinin, "okula uzun namlulu silahlarla gidecekleri" yönünde paylaşımda bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin cep telefonlarına el konulurken, ikametlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Silah Tehdidi: 2 Öğrenci Gözaltında - Son Dakika
