Finike'de TIR Refüje Devrildi, Şoför Yara Almadan Kurtuldu

19.08.2025 14:29
ANTALYA'nın Finike ilçesinde trafikte şoförünün kontrolsüz olarak ilerlediği tomruk yüklü TIR, refüje devrildi. Kaza cep telefonuyla görüntülenirken, şoför kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Finike- Elmalı yolunun Şehit Turgut Burkay Korkmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte şoförünün kontrolsüz olarak ilerlediği TIR, önce bir TIR ile karşı karşıya geldi. Diğer sürücü, aracıyla emniyet şeridine girerek kazanın önüne geçti. Kontrolsüz ilerleyen TIR, Şehit Turgut Burkay Korkmaz Bulvarı'na geldiğinde bu kez yolun sol tarafındaki refüjün bordür taşlarına birkaç kez lastikleri sürttü. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra aynı refüje girip aydınlatma direğine çarpan TIR devrildi. Şoförün kazayı burnu dahi kanamadan atlattığı belirtildi. Yaşananlar TIR'ın arkasında ilerleyen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza sırasında araçtakiler büyük korku yaşadı.

Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla inceleme başlatıldı.

HABER- KAMERA: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya),

Kaynak: DHA

14:17
