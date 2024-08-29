Finike'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Finike'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Finike\'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde Gökçeyaka Yaylası'nda meydana gelen olayda, üzerlerine yıldırım düşen Osman Teke hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı.

29.08.2024 17:43
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ANTALYA'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası'nda üzerlerinde yıldırım düşen Osman Teke (17) öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Finike'nin Gökçeyaka Yaylası'nda meydana geldi. Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Osman Teke'nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi. Teke'nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Finike'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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