Finike\'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası'nda üzerlerinde yıldırım düşen Osman Teke (17) öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Finike'nin Gökçeyaka Yaylası'nda meydana geldi. Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Osman Teke'nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi. Teke'nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.