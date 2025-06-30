Finike Festivali Coşkuyla Başladı

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri, Erkan Sonel konseri ile başladı.

Kent meydanında düzenlenen konsere, Finikeliler ilgi gösterdi.

Konserin ardından sanatçıya çiçek ve Finike tablosu veren belediye başkanı Mustafa Geyikçi, festivalin coşkuyla başladığını belirtti.

Festival, bugün Ceza konseri ile devam edecek.