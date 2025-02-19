Finlandiya Barış Müzakereleri İçin Ukrayna'nın Egemenliğini Vurguladı - Son Dakika
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Finlandiya Barış Müzakereleri İçin Ukrayna'nın Egemenliğini Vurguladı

Finlandiya Başbakanı Orpo, Ukrayna'nın egemenliği ve AB-NATO katılım hakkının korunması gerektiğini belirtti.

19.02.2025 14:19
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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerinde, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması ve NATO ile Avrupa Birliği'ne (AB) katılma hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, Orpo, Ukrayna'daki barış süreci ve Avrupa'yı ilgilendiren güvenlik meselelerini değerlendirdiği parti toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin, Ukrayna'da barışın temini için çabalarını sürdüreceğini belirten Orpo, "(Barış müzakerelerindeki) Tek sonuç, Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak kalması ve isterse AB ile NATO'ya katılabilme hakkına sahip olmalıdır." dedi.

Orpo, bazı ABD'li yetkililerin yakın zamandaki söylemlerinin aksine Avrupa'nın da barış görüşmelerinde yer alması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna ve Rusya arasında varılacak olası bir barış anlaşması sonrası NATO'nun savunmasının zayıflatılmaması gerektiğini vurgulayan Orpo, "Rusya, Avrupa için uzun vadeli ve ciddi güvenlik tehdididir. Ukrayna'da barış sağlansa bile bu durum değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, geçen hafta, Avrupa'nın savaşı sonlandıracak barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.

ABD ve Rusya heyetlerinin Riyad'daki toplantısı

ABD ve Rusya heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konularını görüşmek üzere, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yaptığı ve 1,5 saat süren telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

Üst düzey heyetlerin, dün Riyad'daki görüşmeleri 4,5 saat sürmüş ve taraflar, Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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