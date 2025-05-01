Finlandiya Büyükelçisi Eskişehir'de İşbirlikleri Görüştü

(ESKİŞEHİR)- Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede inovasyon, eğitim ve kültürel alanlarda yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Finlandiyalı Öğretmenler Fotoğraf Sergisi açılışı için kente gelen Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve beraberindeki heyet, sergi açılışı öncesi Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Pirkko Mirjami Hamalainen, Türkiye'yi çok sevdiğini ve özellikle ülkenin kurucusu Atatürk'e hayran olduğunu söyledi. Kentte bulunmaktan dolayı da mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten Büyükelçi Hamalainen, Finlandiya ve Eskişehir arasındaki dostane ilişkilerin artarak devam etmesini temenni ederek, özellikle inovasyon, eğitim ve kültür alanında ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.

Başkan Ayşe Ünlüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Finlandiya ile karşılıklı yapılacak iş birliklerine hazır olduklarını söyledi.