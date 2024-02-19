Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb: 'Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı' - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb: 'Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb: \'Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı\'

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Alexander Stubb, Almanya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın varlığının Batı'nın desteği olmadan tehdit altında olacağını belirtti. Stubb ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek, Putin'in güçten başka bir şey anlamadığını ve en ufak bir zayıflık gösterildiğinde saldıracağını ifade etti. Stubb, Putin'i Ukrayna'daki savaş ve Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlu tuttu.

19.02.2024 10:53
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Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve martta göreve başlaması beklenen Alexander Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

YLE haber ajansına göre Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuştu.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirten Stubb, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.

Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümünden sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb: 'Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı' - Son Dakika

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