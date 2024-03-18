Finlandiya'da 33 İnsan Hakları Örgütü Hükümete İrkçılıkla Mücadele İçin Tedbir Alma Çağrısı Yaptı

iOS 17.4 Güncellemesi Barometre Sorunlarına Neden Oluyor

Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.