Finlandiya'da İki İHA Düştü - Son Dakika
Finlandiya'da İki İHA Düştü

29.03.2026 15:50
Finlandiya Savunma Bakanlığı, bilinmeyen iki İHA'nın Kouvola yakınında düştüğünü açıkladı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, aidiyeti bilinmeyen iki insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneydoğusundaki Kouvola yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Ülkede yayın yapan YLE haber ajansına göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Finlandiya hava sahasında hareket eden birkaç cismin tespit edildiği bildirildi.

Aidiyeti henüz bilinmeyen iki İHA'dan birinin Finlandiya topraklarındaki Kouvola'nın kuzeyinde, diğerinin de Kouvola'nın doğusunda düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polis ekiplerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığı kaydedildi.

"Konuyu çok ciddiye alıyoruz"

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'ların Finlandiya topraklarını "ihlal ettiğini" belirterek, "Konuyu çok ciddiye alıyoruz. Güvenlik yetkilileri derhal harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve bilgiler doğrulandıktan sonra daha fazla bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da İHA'ların Ukrayna'ya ait olabileceğini, gerekli incelemelerin yetkililerce yapıldığını kaydetti.

Bu arada Rus hava sahasından gelen dronlar, 25 Mart'ta Estonya ve Letonya'da düşmüş, bunlardan biri Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarpmıştı. Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir dron düşmüştü.

Yetkililer, bu dronların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya'da İki İHA Düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Finlandiya'da İki İHA Düştü
