Finlandiya'da Okulda Silahlı Saldırı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 2 Öğrenci Ağır Yaralandı

Güncel

Finlandiya'nın Vantaa kentinde, okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulunda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 12 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencinin ise ağır yaralandığını belirtti.

Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 12 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmaları istendi.

Finlandiyalı yetkililerden açıklama

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "derinden sarsıcı" olarak nitelendirdi.

Orpo, saldırının kurbanları, okulun öğrencileri, personel ve kurbanların sevdikleriyle birlikte olduğunu ifade ederek destek mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise X platformunda yaptığı açıklamada, günün çok sarsıcı şekilde başladığını, ailelerin yaşadığı acı ve endişeyi hayal bile edemediğini ifade etti.