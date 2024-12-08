Finlandiya: Esad Diktatörlüğü Yıkılmalı

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(ANKARA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Suriye'de Esad diktatörlüğü yıkıldı. Bu rahatlama ve özgürleşme anı, başka bir baskı rejimine yol açmamalıdır" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılarak yönetimi bırakması ve ülkedeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Voltanen, resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye'de Esad diktatörlüğü yıkıldı. Bu rahatlama ve özgürleşme anı, başka bir baskı rejimine yol açmamalıdır. Finlandiya, Suriye halkı için uluslararası hukuka ve herkes için temel haklara dayalı özgür ve güvenli bir geleceği desteklemektedir."