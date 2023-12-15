Finlandiya, Rusya ile olan kara sınırındaki geçiş noktalarını tekrar kapatacak

HELSİNKİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Finlandiya hükümeti, Rusya ile olan kara sınırındaki geçiş noktalarını Cuma akşamından 14 Ocak 2024 tarihine kadar bir kez daha kapatacağını duyurdu.

Finlandiya, iki hafta önce tamamen kapattığı iki güneydoğu sınır kapısını Perşembe günü geçişlere açmıştı.

İçişleri Bakanı Mari Rantanen Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Sığınmacı gelişi hemen yeniden başladı ve bu olgu giderek hızlanıyor" ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca doğu sınırındaki durumun ulusal güvenlik riski oluşturduğunun altını çizdi.

Perşembe günü açılan Vaalimaa ve Niirala sınır noktaları, Cuma günü Finlandiya saatiyle 20.00'de (1800 GMT) kapanacak.

Rusya'ya açılan tüm kara sınır kapıları 14 Ocak'a kadar kapalı kalacak.