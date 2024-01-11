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Finlandiya, Rusya sınırının kapatılmasını 1 ay daha uzatıyor - Son Dakika
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Finlandiya, Rusya sınırının kapatılmasını 1 ay daha uzatıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya ile sınırının kapatılması kararının 1 ay daha uzatılacağını açıkladı. Orpo, sınırın kapalı kalması için yeterli bilgiye sahip olduklarını ve tehdit riskinin değişmediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyona devam etmesi durumunda sınırın açılmayacağını bildiren Orpo, hükümetin gelecek günlerde yeni bir karar vereceğini söyledi.

Finlandiya, Rusya sınırının kapatılmasını 1 ay daha uzatıyor
11.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:11
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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkesinin Rusya ile sınırının kapatılması kararının 1 ay daha uzatılacağını açıkladı.

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'ye açıklamalarda bulunan Orpo, sınırın kapalı kalması için "yeterli" bilgiye sahip olunduğunu belirterek, "Elimdeki bilgilere göre Rusya'da değişen bir şey yok. Tehdit riskinin de değişmediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğrulayan Orpo, ülkenin güvenliğini sağlamak için daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyona devam edeceğine ilişkin "açık işaretler ve tehdit" olduğu sürece sınırın açılmayacağını bildiren Orpo, sınırla ilgili verilecek hükümet kararı hakkında değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Hükümetin gelecek günlerde doğu sınırı hakkında yeni bir karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici kapattığını duyurmuştu.

Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık 2023'ten itibaren yeniden açacağını bildirmişti.

Sınır noktaları 15 Aralık'ta kısa süreliğine açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye girdiğini bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, aynı gün yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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