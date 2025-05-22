Fintech Factory Demo Day İnovata’da Gerçekleşecek

(İSTANBUL) - Türkiye'nin en yenilikçi finansal teknoloji girişimlerini bir araya getiren "Fintech Factory Demo Day", Ataşehir Belediyesi'ne bağlı İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde yarın düzenlenecek Fintech Factory'e dahil olan girişimler, lokal ve global paydaş şirketlerle iş birliği fırsatına ve yatırımcılara erişebilme imkanına sahip olacak.

Finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini destekleme, Türk fintek girişimlerini pazarda güçlü bir marka haline getirme ve globale açma hedefiyle yola çıkan bir hızlandırma programı olan Fintech Factory, her dönem farklı projelere destek sağlıyor.

Sektör profesyonelleri, yatırımcılar ve girişimciler için ilham verici bir buluşma noktası olacak etkinlikte; "DerivAsset", "Paywall", "Invosan Yazılım Teknolojileri" ve "ManageCash" isimli girişimler yatırımcılarla buluşacak. Ayrıca, bu yıl Demo Day'e farklı bir heyecan katacak sürpriz format "Pitch or Dare" düzenlenecek.

Etkinlik, 23 Mayıs Cuma günü (yarın) İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.