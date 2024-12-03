Fintlix'e Elektronik Para Faaliyeti İzni - Son Dakika
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Fintlix'e Elektronik Para Faaliyeti İzni

Fintlix\'e Elektronik Para Faaliyeti İzni

Merkez Bankası, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu'na faaliyet izni verdi.

03.12.2024 00:35
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 17 Ekim 2024 tarihli tebliğ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş'nin faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğ kararı ile Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesi izni verildi. 17 Ekim 2024'te alınan 11727/12326 sayılı kararın içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

"20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12'inci maddesinin birinci fıkrasının a (Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri), b (Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferini, c (Ödeme aracının ihraç veya kabulünü), ç (Para havalesini), ve e (Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Son Dakika

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