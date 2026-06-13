Firar eden hırsızlar yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan yattığı kapalı cezaevinden firar eden S.E. ile 'hırsızlık' suçundan hakkında 12 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ö., polis tarafından yakalandı.

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hakkında hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., dün firar etti. S.E.'nin firar ettiği tüm birimlere bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E.'yi yakaladı. Ayrıca hakkında 12 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan O.Ö. de yakalandı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/AYDIN,