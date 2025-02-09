Firari Alper M. Özel Harekatla Yakalandı

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İSTANBUL'da çok sayıda suçtan hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., özel harekat polislerinin eğitimli köpeklerle birlikte yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde 2 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı anlar, polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, hakkında 2013 ile 2024 yılları arasında 2 kez 'Kasten yaralama', 2 kez 'Silahla tehdit', 1 kez 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 6 kez 'Ruhsatsız silah bulundurma', 1 kez Cezaevine yasak eşya sokma', 1 kez 'Mala zarar verme', 4 kez 'Taksirle yaralama' suçlarından hakkında toplamda 27 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan firari Alper M. isimli şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler Ümraniye'deki adrese, özel harekat polisleri ve eğitimli köpeklerle birlikte operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Alper M. ile birlikte evde olan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 adet mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper M. cezaevine gönderilirken, evde yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.