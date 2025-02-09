Firari Alper M. Özel Harekatla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Firari Alper M. Özel Harekatla Yakalandı

Firari Alper M. Özel Harekatla Yakalandı

İstanbul'da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Evinin ve aracının güvenlik güçleri tarafından aranmasında 2 tabanca ve 106 mermi ele geçirildi.

09.02.2025 11:45  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da çok sayıda suçtan hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., özel harekat polislerinin eğitimli köpeklerle birlikte yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde 2 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı anlar, polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, hakkında 2013 ile 2024 yılları arasında 2 kez 'Kasten yaralama', 2 kez 'Silahla tehdit', 1 kez 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 6 kez 'Ruhsatsız silah bulundurma', 1 kez Cezaevine yasak eşya sokma', 1 kez 'Mala zarar verme', 4 kez 'Taksirle yaralama' suçlarından hakkında toplamda 27 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan firari Alper M. isimli şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler Ümraniye'deki adrese, özel harekat polisleri ve eğitimli köpeklerle birlikte operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Alper M. ile birlikte evde olan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 adet mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper M. cezaevine gönderilirken, evde yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Alper M. Özel Harekatla Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Firari Alper M. Özel Harekatla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.