Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, aranan şahıs sisteminden elde ettiği bilgiler sonucunda Konya Ağır Ceza İmalat Masasınca hakkında kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Ö.İ'yi (27) yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Ö.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Cezaevi Yolunda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?