Firari Cinsel İstismarcı Yakalandı

BARTIN'da hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A.T. (26), jandarma tarafından yakalandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 yıldır aranan, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A.T.'yi, Bartın merkeze bağlı Kurtköy köyündeki evinde yakalandı. A.A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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