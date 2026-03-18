Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan U.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari FETÖ Üyesi Malatya'da Yakalandı
