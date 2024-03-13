Adıyaman\'ın Besni ilçesinde firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 13 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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