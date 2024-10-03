Firari Hükümlü Adıyaman’da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 38 suç kaydı bulunan ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S'yi yakaladı.
F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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