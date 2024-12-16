Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.
İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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