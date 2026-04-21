Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yaymak" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y'yi (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Adresi belirlenen hükümlü, Hacet Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
