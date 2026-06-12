Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

12.06.2026 10:23
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Uyuşturucu ve yağma suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma ve tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.B'nin (30) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirtaş Mahallesi'nde yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Alanya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Damla Tunca Damla Tunca:
    Peki, bu adamın 11 yılı nerden çıktı yani. Uyuşturucu ticareti, yağma derken kime ne faydası oldu bu işin, emniyet çalışıyor işte yapıyor yapması da böyle olacak. 0 0 Yanıtla
  • Rezan Akkus Rezan Akkus:
    vay vay vay işte bunu görün diye anlatıyorum ben geçmiş zamanında bu adamlar korkudan hicran etmeye giderdi ama şimdilerde bir iki ay sonra yakalanıyolar çünkü herkes telefondayken kaçmak zor olmuş 0 0 Yanıtla
  • Aydoğan Karaca Aydoğan Karaca:
    ya bu tür haberler çıkınca herkes polisi överken aslında bunlar sıradan iş değil mi yani adamı bulmak güzel de bu adamı neden ilk yerde yakalamadılar sorusu da akla geliyor ama ne bileyim belki çok da takip etmek istemediler 0 0 Yanıtla
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