Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.G'nin (50) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?