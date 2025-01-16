Firari Hükümlü Antakya'da Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Akasya Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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