Firari Hükümlü Batman\'da Yakalandı

Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ağabeyine ait kimlik kartını gösterdikten sonra kaçan Y.T. yakalandı.

Sorgulaması yapılan şüphelinin dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine konuldu.